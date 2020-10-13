Более 100 объектов благоустроено в Томской области в рамках инициативного бюджетирования

Какие проекты будут реализованы на местах, зависит от инициативы жителей. Фото: из открытых источников

Департамент финансов Томской области проводит новый конкурсный отбор проектов по программе инициативного бюджетирования. Заявки от муниципальных образований будут приниматься до 15 января 2021 года. На конкурс могут быть поданы заявки на реализацию проектов местного значения, одобренных на общем собрании граждан, проживающих в населенных пунктах численностью до 35 тысяч человек.

В 2018-2019 годах в селах и малых городах в рамках инициативного бюджетирования реализовано 107 проектов, в том числе благоустроено 27 парков, скверов и аллей, обустроено 25 детских площадок, отремонтировано либо создано 15 спортивных объектов. Кроме того, ремонтировались памятники участникам Великой Отечественной войны, объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, библиотеки и дома культуры.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 2020-м реализуется еще 69 проектов в 45 поселениях региона и трех населенных пунктах, входящих в состав городского округа «Кедровый». На 12 октября из областного бюджета профинансировано 52 проекта на общую сумму 23,2 млн рублей.

Порядок предоставления муниципалитетам областных субсидий на реализацию проектов, предложенных населением, останется таким же, как в 2020 году, пояснили в департаменте финансов. Но есть и новация: снят запрет на проекты по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.