Пожилая жительница Томской области перевела мошенникам за «спасение» сына 100 000 рублей

Телефонное мошенничество остается излюбленным преступлением жуликов Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району поступило сообщение о хищении денежных средств у женщины, 1938 года рождения, сообщает сайт управления полиции Томской области.

По предварительной информации, пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и сообщили, что ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие, сбил человека. Потерпевшая сторона согласна на примирение, если виновник заплатит деньги. На другом конце провода мужской голос, очень похожий на голос сына, кричал: «Помоги мне, помоги!». Женщина сначала не поверила, попыталась дозвониться до сына, а затем и до его жены, однако никто трубки не брал.

Тогда пенсионерка поверила злоумышленникам и сказала, что у нее есть 100 000 рублей. На такси она доехала до ближайшего банкомата и перевела деньги по указанным реквизитам. Через некоторое время выяснилось, что с сыном все в порядке и ни в какое дорожно-транспортное происшествие он не попадал.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».