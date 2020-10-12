Команда томского вуза получила второе место на всероссийском конкурсе «Первый шаг»

Разработка томичей в сфере коммуникации была высоко оценена жюри на всероссийском конкурсе Фото: из открытых источников

Финал профессионального всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг», который прошел в Самаре, принес команде Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники второе место, сообщает сайт вуза.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение провести финал в гибридном формате. Мероприятия конкурса максимально широко освещались в СМИ и на интернет-платформах. Основной площадкой проведения стала ГТРК «Самара». Ведущие, жюри и эксперты располагались в павильонах, а конкурсанты подключались к работе дистанционно.

Во время отборочных этапов компетентное жюри из 50 работ определило 15 финалистов из разных регионов России. Именно им предстояло побороться за победу в конкурсе.

Работа команды ТУСУРа, в которую вошли Эдгар Дмитриев, Андрей Мовчан и Семен Мухамадиев, была посвящена разработке модема передачи медиаконтента по цепям питания.

– Эта технология уже известна, при этом сейчас существует два класса систем. В одном случае передача данных происходит на низких скоростях, но на большие расстояния (сотни метров). Второй подход подразумевает передачу данных по сетям электропитания на большой скорости, но на малые расстояния. Ребята проработали вариант, при котором передача данных будет происходить на средних скоростях и на средние расстояния, – промежуточное решение. Его можно использовать в тех случаях, когда существуют проблемы с передачей данных через мобильные сети (например, в подвальных помещениях), либо нет возможности использовать Wi-Fi или он перегружен, – рассказывает научный руководитель ребят из команды «ТОР ТУСУР» Евгений Рогожников, доцент кафедры ТОР, руководитель регионального ЦК НТИ ТУСУРа.

Как отмечает научный руководитель команды ТУСУРа, в этом году на конкурс были представлены довольно сильные проекты со стороны соперников. Несмотря на это, ребята смотрелись достойно и смогли уверенно ответить на самые каверзные вопросы.

Команды, ставшие победителями, отделяли друг от друга сотые балла, но все же жюри распределило места. Томичам досталось «серебро».