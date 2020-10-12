Село преображается: жители райцентра в Томской области получили в свои дома газ

Государство вкладывает большие деньги в благоустройство и развитие села Фото: из открытых источников

В 2020 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» направлено 89,4 млн рублей на строительство 18,1 км газопровода на девяти улицах села Первомайского. Всего за последние три года на газификацию районного центра по этой госпрограмме выделено 147 млн рублей, сообщает портал администрации Томской области.

К октябрю подрядчик – «Строительно-монтажное предприятие – 95» – проложил на девяти улицах газопроводы среднего и низкого давления, вывел 498 подводок к домам и сейчас устанавливает газорегуляторные пункты.

В 2018 – 2019 годах на строительство газопровода в Первомайском было выделено 57,9 млн рублей. Завершить все этапы газификации планируется в 2021 году.

Кроме того, по программе комплексного развития села в этом году в Первомайском районе благоустроено нескольких улиц и парков. Так, в микрорайоне «Молодежный» на месте небольшого пустыря построена спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. В Парке ветеранов выполнено освещение пешеходной зоны и смонтированы металлические ротонды.

Вдоль улиц Ленинская и Советская, переулков Кузнечный и Первомайский обустроены пешеходные дорожки, на территории школы выполнено озеленение и перенос теплосетей под землю. В музейном комплексе на улице Коммунистической, объединяющем краеведческий музей, библиотеку, галерею искусств и памятник основателю села князьку Пышке, смонтирована линия освещения со световыми консолями. В следующем году здесь планируют обустроить детскую игровую зону и входную группу.

Всего на реализацию мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Первомайском районе в 2020 году направлено более 103 млн рублей.