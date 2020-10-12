Молодые спортсмены из Томской области завоевали 9 медалей на турнире самбистов в Бийске

Юные самбисты защитили спортивную честь Томской области на турнире в Бийске Фото: из открытых источников

В Бийске прошел турнир памяти первого победителя Спартакиады школьников России Руслана Абдулаева. Соревнования собрали более 300 самбистов из семи регионов Сибири.

По итогам турнира самбистам Томской области удалось завоевать 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды, информирует сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Для представителей Томской области это были первые старты после длительного перерыва, связанного с пандемией. В первый день турнира томичам удалось завоевать 4 награды разного достоинства, все награды были завоеваны представителями северской ДЮСШ «Русь». Победителем турнира в весовой категории до 50 кг стал Максим Шпак.

– Конечно, мы рассчитывали на медаль, Максим – один из лидеров в нашей команде, однако волнение было, большой перерыв и отсутствие соревновательной практики сказалось на качестве борьбы. Рад, что итог оказался достойным, – рассказал старший тренер детско-юношеской спортивной школы «Русь» Денис Вышегородцев.

Серебряную награду в весовой категории до 42 кг завоевал воспитанник тренера Алексея Фокина Максим Перемитин. Еще две медали на счету воспитанников тренера Дмитрия Богданова. Серебряную награду в весовой категории до 35 кг завоевал Максим Колесников, «бронза» в весовой категории до 46 кг досталась Игорю Носкову.

Во второй день на региональном турнире самбистам Томской области вновь удалось подняться на пьедестал. На счету томских спортсменов 5 медалей, 3 из которых – золотые.

Как и в первый день, отличный результат показали учащиеся детско-юношеской спортивной школы «Русь», сразу две золотые награды завоевали воспитанники тренера Алексея Фокина, на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 59 кг поднялся Егор Сакерин, а в весе свыше 71 кг чемпионом стал Тимофей Мошкин.

– Очень хотелось привезти домой золото, был готов, что борьба будет упорной, очень рад за ребят, они не только показали хороший результат, но и отличную технику, – сказал тренер победителей Алексей Фокин.

«Бронза» в весовой категории до 65 кг на счету северчанина Кирилла Покидова, тренируется спортсмен под руководством Дмитрия Богданова.

Третье золото второго дня турнира для Томской области в весовой категории до 71 кг завоевал представитель центра «Кристалл» Тимофей Овсянников. Тренируется спортсмен под руководством Максима Соколова и Анатолия Попова. «Бронза» в этом же весе досталась Григорию Мигалову, представляющего ТРСОО «Народное единство», наставник спортсмена – Антон Очередько.