Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области взлетел до 1,27

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 11 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 6 791 человек, - сообщил в понедельник своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлен сразу 151 .новый случай заболевания, общее число заразившихся достигло 8 892. Также была зафиксирована еще одна смерть, число жертв пандемии выроло до 93.

- Среди новых заболевших у 26 человек инфекция протекает бессимптомно, у 93 имеются признаки ОРВИ, у 32 томичей диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 46,8 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 56 человек. .В школах Томской области закрыты на карантин 37 классов (0,59 % от общего числа классов в регионе).

Коэффициент распространения инфекции резко вырос и равен 1,27 ( вчера был 1,13).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября..