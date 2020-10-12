Число жертв пандемии в Томской области выросло до 93 человек

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Сегодня, 12 октября, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 93 человек.

- Томская область... умерло .93. ( из них 1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- Скончавшийся пациент относился к старшей возрастной категории, в анамнезе имел гипертонию и хроническую ишемию головного мозга. Инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, - прокомментировали позднее в оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в регионе выявлен 151 новый случай заражения коронавиурсной инфекцией, общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 8 892 человека.