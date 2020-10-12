Коронавирус в Томске: снова антирекорд , + 151 новый случай заражения

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Сегодня, 12 октября , в Томской области выявлен 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8 892 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено13 592 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 125 пациентов скончались, 3 793 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 312 310 человек, 22 722 скончались, 1 024 235выздоровели.