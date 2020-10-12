В Онкологической клинике Томского НИМЦ произошел пожар, эвакуированы 24 человека

фото: ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня, в 12.52, в оперативно-дежурную службу МЧС по Томской области поступило сообщение о пожаре в здании Онкологической клиникиТНИМЦ, расположенной на у.Нахимова,1 а. Через несколько минут первый расчет огнеборцев прибыл на место. Они обнаружили возгорание на 5 этаже в помещении, где хранилось медикаменты. Из здания были эвакуированы 14 посетителей и 10 сотрудников медучреждения.

- В 13.30 огонь был локализован, в 13.40 полностью ликвидирован, площадь пожара составила 10 квадратных метров, – говорится в сообщении пресс-службы областного ГУ МЧС.

В общей сложности в момент происшествия в семиэтажном здании находились 76 человек – 66 пациентов и 10 сотрудников, пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 78 человек и 21 единицы техники. Причины возникновения огня устанавливаются.