Респираторный госпиталь в больнице скорой медицинской помощи Томска принял первых пациентов

Весь коечный фонд в респираторном госпитале на базе БСМП оснащен точками подачи кислоророда Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 октября, на базе больницы скорой медицинской помощи Томска начал работу респираторный госпиталь, рассчитанный на 180 коек, 50 из которых – реанимационные. За минувшие выходные медики уже приняли первых трёх пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба администрации региона.

В госпитале будет оказываться медицинская помощь терапевтического, травматологического, неврологического и нейрохирургического профиля пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как отметили в облздраве, что коечный фонд нового респираторного госпиталя полностью оснащен точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции лёгких.

На период работы респираторного госпиталя на базе БСМП пациенты, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.

В общей сложности, на сегодняшний день на территории Томской области развернуто 1 432 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперштаба на 11 октября, среди них остаются свободными 47,6% мест.