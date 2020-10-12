22-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе сегодня утром в Томске

фото:УМВД по Томской области.

Сегодня, 12 октября, около 07 часов 30 минут на улице Елизаровых, 50, в Томске автомобилем ВАЗ-21124, под управлением 31-летнего водителя, был совершен наезд на девушку-пешехода.

- По предварительной информации, 22- летняя томичка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия она доставлена в медицинское учреждение, -сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев данного происшествия просят откликнуться по телефонам: 8 (3822) 795-300 или 664-422.

Также нужна помощь свидетелей в установлении обстоятельств другого ДТП, произошедшего накануне вечером, на улице Б. Хмельницкого,12а.

11 октября, около 21 часов 15 минут, по данному адресу автомобилем Chevrolet Lacetti, под управлением 25-летнего водителя, был сбит мужчина- пешеход. По предварительным данным, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. С травмами пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, его личность в настоящее время не установлена.

Тех, кто стал очевидцем произошедшего, также просят откликнуться по вышеуказанным телефонам ГИБДД.