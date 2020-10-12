С начала года высокотехнологичную медпомощь получили около 7 тыс. жителей Томской области

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С начала 2020 года бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) предоставлена 6 718 томичам, которые прошли лечение, как в медучреждениях Томской области, так и в других регионах России, сообщает пресс-служба администрации региона. Напомним, ВМП включает в себя новые сложные или уникальные методы лечения, в том числе клеточные технологии, методы генной инженерии, разработанные на основе достижений медицинской и смежных отраслей науки и техники. Такую помощь могут предоставлять лечебные учреждения, которые имеют соответствующую лицензию. В нашем регионе в настоящее время их насчитывается 13: НИМЦ, Томская ОКБ, СибГМУ, Областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко, онкодиспансер, больница скорой медицинской помощи, медсанчасть «Строитель», детская больница №1, горбольница №3 им. Б.И. Альперовича, медцентр им. Г.К. Жерлова, Сибирский федеральный научно-клинический центр, НИИ микрохирургии и клиника «Больничная».

В 2020 году 3 230 пациентов из Томской области получили высокотехнологичную медпомощь за счет средств ОМС, 3 488 — за счет федерального и областного бюджетов.

-Всего на оказание высокотехнологичной медицинской помощи томский фонд ОМС в 2020 году израсходовал 525 миллионов рублей. Большую часть — 290 миллионов — по профилю «сердечно-сосудистая хирургия, — цитируется в релизе директор Территориального фонда ОМС Томской области Алексей Рудко. По его словам, самым дорогостоящим видом ВМП по-прежнему остается лечение тяжелых ожоговых поражений: стоимость одного законченного случая может достигать 1,8 млн рублей.

Среди местных учреждений 2489 случаев оказания высокотехнологической медпомощи приходится на НИИ кардиологии и НИИ онкологии Томского НИМЦ. Среди областных медорганизаций по данному показателю лидирует Томская областная клиническая больница (1251 случай).