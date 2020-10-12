Соломатина: власти в регионах должны ужесточать наказание за нарушения санэпидрежима

В Томскую область на всех медиков поступило только 42 дозы препарата «Гам-КОВИД-Вак». Фото: из открытых источников

Из-за всплеска числа инфицированных коронавирусом во многих регионах амбулаторное звено приостанавливает свою деятельность по приему плановых пациентов, диспансеризации и профосмотрам. Об этом заявила «Известиям» член комитета Госдумы РФ по здравоохранению Татьяна Соломатина.

Она отметила, что сейчас иногда сложно различить коронавирус и другие респираторные заболевания, которые также пошли в рост. Поэтому в некоторых регионах отменена и плановая госпитализация, оказывается только экстренная помощь и готовятся койки только для ковидных больных.

– К сожалению, в числе заболевших и медицинский персонал. В регионы выделяется недостаточно вакцин от коронавируса. Например, в Томской области на всех медиков предоставили только 42 дозы. Поэтому понятно, что и среди врачей и медсестер идет рост заболеваемости, – приводит издание слова депутата.

Соломатина негативно оценила отношение к происходящему и учебного сообщества. «Ситуация с ростом заболевших усугубилась не столько за счет школьников, вышедших на учебу, сколько за счет педагогического состава. Среди детей заражения единичны, потому что они сами по школе не передвигаются – к ним приходят учителя и проводят занятия в масках. А вот между собой педагоги общаются без необходимой защиты и соблюдения дистанции», – считает она.

Депутат уверена, что необходимо ужесточать наказание за нарушения санэпидрежима. Но руководители регионов на этот шаг пока не решаются.

– Ношение масок сейчас должно приравниваться к правилам хорошего тона. Люди без масок начинают уже просто вызывать ненависть, – признала Татьяна Соломатина. – Осознание серьезности происходящего и отношение к соблюдению правил у них меняются только после попадания в ковидный госпиталь. Но не водить же всех туда на экскурсию?..

Напомним, в Томской области добровольная вакцинация началась неделю назад с сотрудников скорой помощи, работающих с CОVID-19, респираторных госпиталей медсанчасти № 2, горбольницы № 3 и Томской районной больницы.