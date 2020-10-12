Живы, госпитализированы: трое детей в Томской области пострадали при пожаре

Трое детей 6, 8 и 10 лет пострадали сегодня ночью в пожаре, причины которого устанавливаются. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.

По данным пресс-службы регионального МЧС, возгорание произошло в частном бревенчатом жилом доме на ул. Школьной в селе Тунгусово Молчановского района Томской области. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть сегодня в 00.13 часов, первое подразделение прибыло на место в 0.18.

- На момент прибытия первого подразделения было задымление внутри дома. В результате пожара в комнате 3 х 4 метра обгорели шкаф и стена на площади 3 кв. метра, закоптились стены. Получили отравление продуктами горения мальчики 2010-го и 2012 годов рождения, девочка 2014 года рождения, они госпитализированы в Молчановскую РБ. Дети были в доме одни, – добавили в управлении МЧС.

Уточняется, что пожар был локализован в 0.22 и полностью ликвидирован в 00.26 часов. Причина в данный момент устанавливается.