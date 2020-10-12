Томичи могут принять участие в программе кешбэка за турпоездки по России

Участвовать в программе туристического кешбэка могут только владельцы карты «Мир». Фото: из открытых источников

Второй этап программы возврата 20% стоимости турпоездок по стране стартует 15 октября, сообщает Ростуризм. Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет до 5 декабря 2020 года.

Как и прежде, россияне смогут и воспользоваться готовыми пакетными турами от туроператоров, и отдельно приобрести проживание. Поездку по турпродукту, купленному на условиях программы, можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. Таким образом, под действие кешбэка попадают новогодние праздники.

Программа направлена на расширение возможностей для доступного и круглогодичного отдыха внутри страны в осенне-зимний период.

Условия второго этапа программы стали более удобными, считают в Ростуризме. В нем участвуют туры от двух ночей, а возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. При этом максимальный размер возврата увеличен с 15 до 20 тыс. рублей.

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Напомним, что первый этап госпрограммы кешбэка в России прошел с 21 по 28 августа. В нем приняли участие томские туроператоры «Парк-тур», «Первое экскурсионное бюро», «С-трэвэл», ТЭК «Полярис»; гостиницы «Классик», «Лофт», «Африка», «Абажур», «Милана», «Бон Апарт», «Сибирь».

Как пояснили в областном комитете развития внутреннего и въездного туризма, для небольших местных компаний процедура подключения к программе кешбэка оказалась довольно сложна с технической точки зрения. Насколько известно, на второй этап в системе зарегистрировался только один туроператор, который, помимо турпродуктов по региону, предлагает также межрегиональный тур по «Золотому кольцу Сибири».

Возможно, участвовать в программе кешбэка вновь будет ряд томских классифицированных гостиниц. В частности, местные отели могут рассчитывать на краткосрочные визиты гостей из соседних сибирских регионов.