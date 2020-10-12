В Томской области экс-директор похоронного предприятия помог 6 осужденным освободиться раньше срока

Бывший директор компании ритуальных услуг из Асина "схлопотал" на мелких взятках 4 года наказания условно. Фото: Из открытых источников

Асиновский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

- Установлено, что в 2017 - 19 годах подсудимый, занимая должность директора муниципального унитарного предприятия «Компания ритуальных услуг» (осужденные направлялись туда для выполнения обязательных работ), для освобождения 6 осужденных от уголовного наказания внес в табели учета их рабочего времени заведомо ложную информацию о количестве отработанных часов, свидетельствующую о полном отбывании наказания, - пояснили в прокуратуре. - На основании этих табелей осужденные были неправомерно сняты с учета в уголовно-исполнительной инспекции. В качестве взяток за свои незаконные действия обвиняемый получил вознаграждение в виде пиломатериала, бензина и денежных средств на общую сумму более 49 тыс. рублей.

Уточняется, что свою вину подсудимый признал полностью.

Также добавляется, что с учетом позиции подсудимого, активного способствования им расследованию преступления и состояния его здоровья, суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и штрафу в размере 120 тыс. рублей, запретив занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в течение трех с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил.