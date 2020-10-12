Лекарства от COVID-19 в аптеках Томска есть

В Томске новые препараты для лечения коронавирусной инфекции реализуют 15 аптечных учреждений. Фото: Из открытых источников

Недавно в редакцию издания «КП в Томске» обратился наш читатель с вопросом о том, есть ли в городе препараты от коронавируса, о которых в Интернете было много обнадеживающих новостей, и можно ли приобрести их. Вот что мы выяснили.

Действительно, в областном центре имеются лекарства против коронавирусной инфекции. По информации на 11 октября, препараты реализуют предприятия 3 розничных аптечных сетей. Купить «Коронавир» и «Арепливир» можно по рецептам из поликлиник.

- «Коронавир» люди спрашивают, а у кого на руках есть рецепты, приобретают, - рассказали корреспонденту «КП в Томске» фармацевты нескольких аптек города. – Правда, приходится выслушивать претензии по поводу того, что лекарство дорогое. Но цены устанавливаем не мы.

Как сообщает справочно-информационная служба tabletka.online, «Коронавир» в настоящий момент предлагают 15 аптек. В отношении «Арепливира» ресурс сведений не предоставил, однако и это лекарство в областном центре уже продают.

Официально минимальная цена за упаковку «Коронавира» из 50 таблеток - 11 тыс. 900 рублей. Именно она, согласно данным центральных СМИ, рекомендована производителем (холдингом «Р-Фарм»). В аптеках Томска, впрочем, лекарство можно найти и подешевле, и подороже: оно стоит от 11 тыс. 781 рубля (цена была актуальна 11 октября) до 11 тыс. 999 рублей. Нашелся «Коронавир» и по 11 тыс. 900 рублей на одном из аптечных сайтов (также в воскресенье).

Что касается «Арепливира» (он расфасован по 40 таблеток), то этот препарат был в минувшие выходные в наличии в двух сетевых аптечных учреждениях областного центра. Его цена составляла 12 тыс. 321 рубль.