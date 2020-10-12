Торговые сети в Томске оштрафованы за курение в запрещенных местах

За курение в неположенных местах и другие нарушения Роспотребнадзор оштрафовал три торговые сети. Фото: Из открытых источников

Роспотребнадзором по Томской области в рамках санэпидемнадзора в 3 квартале 2020 года проведено 7 проверок, в том числе 2 плановых, на предприятиях торговли, которые занимаются розничной продажей табачной продукции, сообщила пресс-служба управления.

По имеющейся информации, нарушения выявлены на 3 объектах. В результате мониторинга за оборотом табачной продукции возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ст. 6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения), ст.14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

- За 9 месяцев 2020 года поступило 6 обращений граждан о нарушении требований федерального закона РФ от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» при розничной реализации табачной продукции, - пояснили в ведомстве. - Назначены административные штрафы компаниям «Камелот» (сеть магазинов «Ярче!») в размере 32 000 рублей, «Тандер» (магазины «Магнит») и «Розница К-1» (магазины «Мария-Ра») в размере 50 000 рублей, ИП Береснева Н.В (магазины «Арома») в размере 5 000 рублей.

Инспекторы Роспотребнадзора добавили, что контроль за соблюдением антитабачного законодательства в Томске продолжается.