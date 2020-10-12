Погода в Томске 12 октября 2020: небольшой дождь со снегом, потепление до +6

Дождь сегодня идет с раннего утра, синоптики прогнозируют, что погода весь день будет пасмурной. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

По сведениям синоптиков, сегодня в Томске будет облачная погода с прояснениями. Днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +4, +6

В региональном гидрометеоцентре добавили, что в Томской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, утром местами туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +4, +9°С, по северо-востоку до -2°С. Утром на дорогах местами гололедица.