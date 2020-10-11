Томский Ботсад проводит в Интернете мастер-класс по осенней обрезке кустарников

Сибирские ботаники из Ботсада ТГУ бесплатно обучают томских садоводов-мичуринцев Фото: из открытых источников

Сибирский Ботанический сад Томского госуниверситета, отметивший в августе свое 140-летие, совместно с управлением информационной политики ТГУ подготовил для сибиряков серию мастер-классов в Интернете, сообщает сайт вуза.

В новом видеовыпуске старший научный сотрудник лаборатории редких растений СибБС, доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Светлана Сучкова рассказывает о том, как правильно провести осеннюю обрезку плодово-ягодных деревьев и кустарников.

– Один из наиболее частых вопросов, волнующих садоводов-любителей, как правильно формировать кусты черной смородины, крыжовника и жимолости, которые являются основными культурами в сибирских садах, – говорит Светлана Сучкова. – «Стрижка» необходима не только для того, чтобы сад выглядел ухоженным, она улучшает плодоношение культур.

Как отмечает сотрудник СибБС, правильная обрезка открывает крону для света, избавляет деревья и кустарники от старых и больных ветвей, положительно сказывается на зимостойкости растений.