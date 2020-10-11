Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

Число умерших от коронавируса в Томской области постоянно растет Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 октября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 92 человек.

– Зарегистрирована смерть от коронавируса двух человек. Инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Оба пациента входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям. Один из умерших страдал сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью, хронической ишемией головного мозга, второй – онкологическим заболеванием, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 8 741 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 6 960.