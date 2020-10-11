Коронавирус в Томске: + 148 новых случаев заражения

Заболеваемость "короной" в Томской области остается рекордно высокой Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 октября, в Томской области выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8 741 подтвержденных случай.

За последние сутки в стране выявлено 13 634 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 149 пациентов скончались, 4 240 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 298 718 человек, 22 597 скончались, 1 020 442 выздоровели.