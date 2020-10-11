Потребление электроэнергии в Томской области в сентябре снизилось почти на 16%

Объемы потребления электроэнергии с начала 2020 года снижаются по всей России. Фото: из открытых источников

В сентябре 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 526,0 млн кВт/ч. Это на 15,8% меньше, чем в сентябре 2019 года, сообщает пресс-служба Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей».

Выработка электроэнергии электростанциями региона в сентябре составила 104,5 млн кВт/ч, что на 30,1% меньше прошлогоднего показателя. При этом суммарная выработка за девять месяцев 2020 года составила 1 982,1 млн кВт/ч и по сравнению с прошлым годом уменьшилась 11,8%.

С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме региона составило 5 578,6 млн кВт/ч – это на 7,5% меньше объемов за январь-сентябрь 2019-го. Как пояснил директор Кемеровского РДУ Павел Якис, падение показателей обусловлено снижением потребления электроэнергии нефтедобывающими предприятиями Томской области.

Добавим, по оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2020 года составило 78,5 млрд кВт/ч; это на 3,0% меньше, чем за сентябрь 2019-го.

Как сообщалось ранее, объемы потребления электроэнергии в РФ снижались с начала года: в I квартале – на фоне теплой зимы, во II квартале – из-за ограничений, связанных с коронавирусом.