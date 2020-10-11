Юные девушки из Томска взяли «серебро» и «бронзу» на международных соревнованиях по спортивной аэробике

Юные жительницы Томской области отстояли спортивную честь региона в спортивной аэробике Фото: из открытых источников

Вторые международные виртуальные соревнования по спортивной аэробике завершились в Новосибирске. В турнире приняли участие спортсмены из четырех стран (Россия, Казахстан, Киргизия и Израиль). Томскую область представили спортсменки ДЮСШ №15 и областной школы высшего спортивного мастерства, сообщает сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Участники соревнований представили судьям видеоролики своих выступлений. Каждое из 400 выступлений на Youtube-канале Всероссийской федерации спортивной аэробики комментировали чемпионы мира и Европы.

Судьи работали по правилам FIG, используя разработанную федерацией спортивной аэробики систему оценки выступлений. Судейские совещания в программе Zoom прошли в вебинарной комнате.

По результатам онлайн-турнира, в номинации «Индивидуальные выступления» томичка Татьяна Савенкова заняла 2-е место (категория 12-14 лет), а Надежда Терегулова и Виктория Дудкина завоевали бронзовые медали (в категориях 12-14 и 15-17 лет соответственно). Тренируются девушки под руководством Юлии Савосько.