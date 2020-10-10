Коронавирус в Томске: + 139 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 10 октября, в Томской области выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8593 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 197 пациентов скончались, 6781 выздоровел.

Всего с начала пандемии в России заболело 1 285 084 человек, 22 454 скончались, 1 016 202 выздоровели.