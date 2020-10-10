C 1 сентября коронавирус подтвержден у 250 студентов и сотрудников томских вузов, техникумов, детсадов

Двести пятьдесят педагогов, учащихся ссузов и вузов Томска, работников дошкольного образования заболели коронавирусом с начала 2020-21 учебного года. Фото: Из открытых источников

- С начала учебного года коронавирус в регионе подтвержден у 99 работников школ (из них 82 педагога), 16 работников детских дошкольных учреждений, восьми сотрудников техникумов и 29 обучающихся, у 25 сотрудников вузов и 73 студентов, – сообщили представители оперативного штаба.

Они добавили, что каждый случай заболевания коронавирусом отрабатывается индивидуально. Эпидемиологи устанавливают круг контактных лиц, проводят карантинные и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Напомним, для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 в Томской области был создан отдельный оперативный штаб по направлению "Образование", его возглавила вице-губернатор по науке и образованию Людмила Огородова. Штаб действует в рамках особого регламента.