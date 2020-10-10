Погода в Томске во 2 декаде октября 2020: осадки и небольшое потепление

Синоптики сообщают о том, что середина октября будет в Томске на 1-2 градуса теплее, чем обычно. В то же время они не исключают осадков и минусовых температур ночью. Фото: Из открытых источников

Росгидромет озвучил прогноз для Томска на будущую неделю. По имеющейся информации, город ожидает недолгое небольшое потепление - в среду и четверг столбики термометров днем предположительно поднимутся до отметки +5, +8. Дальше, по имеющимся сведениям, в областной центр снова придет похолодание.

- Среднедекадная температура воздуха ожидается -1…+4°С, что выше нормы на 1-2°С. Ожидается преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +3, в начале и конце декады до -8°С, днем +3, +8, - уточнили томские синоптики. - Осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине декады с порывистым ветром, предполагаются в большинстве дней декады.