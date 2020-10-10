Недисциплинированным бизнесменам из Томска грозит штраф до 1 млн рублей

Если у жителя Томской области не будет медицинской маски, его не будут обслуживать в магазине и не повезут в такси или общественном транспорте. Фото: Из открытых источников

Вчера, в первый день введения на территории региона обязательного масочного режима в местах массового пребывания людей, состоялись масштабные проверки его соблюдения. Полиция и силовики заходили в торговые центры, на рынки, в общественный транспорт. Сегодня и в воскресенье рейды в Томске продолжаются, сообщила пресс-служба мэрии.

В администрации города уточнили, что представители силовых ведомств (полиции, ГИБДД, Росгвардии) будут составлять на нарушителей режима административные протоколы, а муниципальные служащие и волонтеры - проводить с горожанами и предпринимателями профилактические беседы.

Напомним, что в юридическую силу вступили изменения в распоряжение губернатора Томской области, которые обязывают население соблюдать санитарно-гигиеническую дисциплину в условиях распространения коронавирусной инфекции и применять средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) на объектах потребительского рынка и в транспорте. Лицам, не соблюдающим правила санбезопасности, предприниматели обязаны отказать в обслуживании.

- За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тыс. рублей, юридических лиц – до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы будут увеличены: для граждан до 50 тыс. рублей, для организаций – до 1 млн рублей, - добавили в мэрии.