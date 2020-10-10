Погода в Томске 10 октября 2020: ожидается мокрый снег с дождем

За окном сейчас около нуля градусов, пролетают редкие снежинки. Одевайтесь теплее, земляки днем тоже не распогодится. Фото: Из открытых источников

По сведениям гидрометцентра, в Томске сегодня преобладает облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура днем +1, +3. Утром на дорогах местами гололедица.

По области, уточнили синоптики, также будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем от 0 до +5. Утром на дорогах местами гололедица.