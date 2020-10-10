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Погода в Томске 10 октября 2020: ожидается мокрый снег с дождем

О том, какой будет суббота, рассказали гидрометеорологи
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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За окном сейчас около нуля градусов, пролетают редкие снежинки. Одевайтесь теплее, земляки днем тоже не распогодится.

За окном сейчас около нуля градусов, пролетают редкие снежинки. Одевайтесь теплее, земляки днем тоже не распогодится.

Фото: Из открытых источников

По сведениям гидрометцентра, в Томске сегодня преобладает облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура днем +1, +3. Утром на дорогах местами гололедица.

По области, уточнили синоптики, также будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем от 0 до +5. Утром на дорогах местами гололедица.