«Белая ворона»-2020: в конкурсе исполнителей-"эстрадников" в Томской области примут участие артисты из 17 районов

Завтра "белые вороны" со всей Томской области слетятся на ютуб-канал "Авангарда" Фото: из открытых источников

Областной конкурс «Белая ворона» организован и проходит в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В субботу, 10 октября, в 12 часов на YouTube-канале Дворца народного творчества «Авангард» состоится прямая трансляция выступлений конкурсантов, сообщает портал администрации региона.

Участники конкурса – артисты в возрасте от 15 лет, работающие в эстрадном жанре и получившие звания лауреатов и Гран-при на предварительных районных этапах конкурса, исполнят юмористические произведения, авторские комедийные монологи и номера оригинального жанра.