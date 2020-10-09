Томские энергетики полностью подготовили электросетевой комплекс к зиме

Томские энергетики к зиме полностью готовы Фото: из открытых источников

Специалисты компании «Россети Томск» в полном объеме выполнили ремонтную программу 2020 года, сообщает портал администрации региона.

Особое внимание энергетики уделили техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен капитальный ремонт 312 выключателей, 192 трансформаторных подстанций. Отремонтировано 256,6 км линий электропередачи, заменено 963 изолятора, расчищено 2 520 гектаров трасс воздушных линий. Общий объем финансирования составил 205 млн рублей.

На объектах компании обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 129 ремонтных бригад общей численностью 532 человека. Все бригады укомплектованы спецтехникой (279 единиц). На 100 процентов создан аварийный запас оборудования.

Для оперативного электроснабжения социальных учреждений в районах области размещены 67 мобильных источников электроснабжения. Существующая транспортная схема и места размещения позволяют оперативно доставить резервные источники снабжения электрической энергией к месту технологического нарушения.

Энергетики провели 26 тренировок по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и два тактико-специальных и командно-штабных учения. Компания «Россети Томск» заключила восемь соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом и подрядными организациями.

В этом году запланированные мероприятия в преддверии зимних максимумов потребовали адаптации к ограничениям, вызванным пандемией. Значительные силы и средства были мобилизованы для обеспечения бесперебойного электроснабжения 26 медицинских учреждений, принимающих пациентов с COVID-19. Кроме того, установлены два мобильных резервных источника электроснабжения, питающих респираторные госпитали.