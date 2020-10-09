В Томской области с начала года по программе капремонта приведены в порядок 103 дома

Есть еще время выполнить полностью план по капитальному ремонту домов в Томской области Фото: из открытых источников

С начала года по программе капитального ремонта в Томской области отремонтировано 103 дома. Для капремонта еще 110 многоквартирников разработана проектная документация, сообщает портал администрации региона.

Как сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области Николай Савотин, за счет сэкономленных на торгах средств в программу 2020 года включены дополнительные объекты. Таким образом, в этом году капитальный ремонт пройдет уже не в 226 домах, а в 272.

– В 153 многоэтажках необходимо выполнить ремонт и для 119 – разработать проектно-сметную документацию. Общий объем финансирования программы превышает 990 миллионов рублей, – сказал Николай Савотин. – План 2020 года выполнен на 65 процентов: в 68 домах отремонтированы крыши, в четырех – чердачные перекрытия, в шести многоэтажках строители отремонтировали и утеплили фасады, в 17 – восстановили инженерные системы. Также в 17 многоквартирниках заменено 55 лифтов.

Еще в двух многоквартирных домах работы ведутся для устранения аварийных ситуаций.

Одновременно фонд заключил контракты на выполнение капитального ремонта по программе 2021 года в 152 домах на сумму 728 млн рублей. На 25 объектах работы уже начались.