«Коронавирусный» оперштаб для образовательных учреждений создан в Томской области

И школьники, и детсадовцы преимущественно заражаются COVID-19 дома, от родителей и близких. Фото: из открытых источников

Власти Томской области создали особый оперштаб по коронавирусу для образовательных учреждений, сообщил сегодня журналистам замглавы регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 Иван Деев.

Как ранее информировал местный «Белый дом», возобновление очных занятий в школах с 1 сентября не привело к массовой заболеваемости коронавирусом в Томской области. За сентябрь этот диагноз COVID-19 был поставлен 115 учащимся. По данным на 8 октября на карантин в регионе отправлен 21 класс. При этом более сложная ситуация складывается с заболеваемостью педагогов. В частности, замруководителя оперштаба официально подтвердил, что в томской гимназии № 24 коронавирус выявлен уже у 12 учителей (всего их в коллективе 51).

– Для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 в Томской области создан отдельный оперштаб по направлению «Образование» под руководством замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой. В настоящий момент разработан особый регламент для образовательных организаций, – заявил Иван Деев.

Согласно новому регламенту, при выявлении в школе двух случаев заболевания коронавирусом (независимо, учащихся или педагогов) проводится проверка силами районной администрации и дезинфекция. Если будет выявлено четыре факта заболевания, проверку проводит Роспотребнадзор, а в учебном заведении ужесточается эпидрежим.

Оперштаб по образованию получает право отправлять значительное число классов на «удаленку», что позволит разрядить обстановку в школах, пояснил замглавы областного оперштаба. Сейчас прорабатываются различные варианты, в том числе, «скользящих» каникул для разных классов в разное время, с сохранением каникулярного периода.

Иван Деев отметил, что школьники практически не передают инфекцию друг другу во время занятий: школьники, как и детсадовцы, преимущественно заражаются COVID-19 дома, от родителей и близких.

Педагоги заражаются чаще, чем ученики, но и они в основном также приносят коронавирус извне. «Я думаю, есть определенные нарушения режима внутри школ. Все-таки наличие маски предписано для педагогов во внеурочное время – во время общения в учительской или просто с учителями. Это должно строго соблюдаться», – добавил Деев.