Свыше 90 жителей Томской области вылечились от COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 91 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 6751 , - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлен 131 новый случай заболевания.

- Среди новых заболевших у 36 человек инфекция протекает бессимптомно, у 68 имеются признаки ОРВИ, у 27 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 47,9 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 65 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,17.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.