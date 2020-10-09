Оперштаб: в Респираторном госпитале МСЧ N 2 Томска заканчиваются свободные койки

Свободных коек в "ковидариях" становится все меньше. Фото: из открытых источников

В Респираторном госпитале медсанчасти №2 Томска, являющемся самым большим из «ковидных» стационаров региона, в настоящее время заполнены почти 90% коечного фонда.

В связи с этим, начиная уже с завтрашнего дня, Больница скорой медицинской помощи начнет принимать пациентов с подтвержденным коронавирусом, рассказал сегодня журналистам на брифинге вице-губернатор по социальной политике, замглавы регионального оперштаба Иван Деев.

- В Больнице скорой медицинской помощи респираторный госпиталь официально откроется в понедельник (12 октября), но первых пациентов начнут госпитализировать туда уже с завтрашнего дня, – сказал он. Ранее сообщалось, что «ковидный» стационар в БСМП рассчитан на 180 коек, 40 из которых - реанимационные. В больнице имеется компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, кислородом будет обеспечено 100% коечного фонда. В штата нового респираторного госпиталя войдут преимущественно сотрудники БСМП, а также привлеченные специалисты, в числе которых терапевты, инфекционисты из других медицинских организаций региона.

Как отмети Деев, власти рассматривают и другие медучреждения для перепрофилирования под респираторные стационары, однако приступать к срочным действиям в этом направлении пока нет необходимости. В настоящее время коечный фонд, развернутый для больных «короной» в регионе, насчитывает более 1400 коек, из которых занято сегодня чуть меньше половины.