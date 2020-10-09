В ближайшую субботу томичей приглашают на бесплатные консультации в НИИ психического здоровья

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В ближайшую субботу в клинике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ состоится традиционный День открытых дверей. Он посвящен Всемирному дню психического здоровья, которые отмечается ежегодно 10 октября. Консультации для посетителей в рамках акции проведут психиатр, психолог, нарколог и психотерапевт, при необходимости обратившимся будет выполнена функциональная диагностика, сообщает пресс-служба региональной администрации.

-Психическое здоровье — это не только сбалансированное состояние души и личности, но и способность преодолевать трудности, адаптироваться к условиям жизни, которые ежедневно меняются. Психические заболевания требуют профилактики, ведь они негативно влияют на здоровье человека и зачастую становятся причиной инвалидности, потери нетрудоспособности и суицидов, — цитируется в сообщении Николай Бохан, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ

Прием желающих поучаствовать в мероприятии ведется по предварительной записи, по телефону — 8-800-250-81-91. Адрес клиники НИИ психического здоровья – улица Алеутская,4.