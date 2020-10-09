На автобусных маршрутах между Томском и Северском с 17 октября будет работать новый перевозчик

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В августе 2020 года, по итогам конкурсов на межмуниципальные маршруты № 442 «Томск - Северск», № 443 «Томск - Северск», № 308 «Томск – Наумовка (Георгиевка)» и № 313 «Томск - Орловка», а также № 401 «Северск - Позднеево» и № 514 «Северск - Камень» победителем было признано ООО «ЕвроТрансВладимир». Однако с 25 сентября выполнение им рейсов по маршрутам, соединяющим Томск с Северском и другими населенными пунктами, началось со значительным числом срывов, что вызвало множество обоснованных жалоб от жителей.

- Причиной срывов стал выпуск на линию меньшего, чем это предусмотрено заключенными госконтрактами, количества автобусов. В связи с существенными нарушениями со стороны перевозчика заказчик принял решение о расторжении с 17 октября госконтракта по маршрутам № 442, 443, 308 и 313, - сообщает пресс-служба областной администрации.

В целях бесперебойного транспортного обслуживания населения в соответствии с федеральным законом о контрактной системе пассажирские перевозки по указанным маршрутам с 17 октября будет обеспечивать участник конкурса, заявке которого был присвоен второй номер и который обладает необходимым количеством техники. Это "Томскавтотранс".

- Каждый перевозчик ещё на этапе подачи заявки на участие в конкурсе должен реально оценивать свои силы и способность выполнить условия контракта, чтобы не допустить массовых нарушений. В противном случае расторжение контракта будет закономерным итогом недобросовестного исполнения обязательств в такой важной сфере жизнеобеспечения как организация пассажирских перевозок, прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.