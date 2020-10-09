Власти: с 9 октября томичи без масок не смогут проехать в общественном транспорте

Заходя в транспорт, наденьте маску сами и напомните об этом другим пассажирам. Фото: из открытых источников

С 9 октября на территории Томской области ужесточаются требования масочного режима. Таким образом, жители областного центра, не имеющие защитных масок, не смогут получить услуги, в том числе, проехать в общественном транспорте, напоминает пресс-служба мэрии. Они будут вынуждены покинуть транспортное средство. В случае, если пассажир без маски успел оплатить проезд в электротранспорте, деньги ему будут возвращены.

Накануне с коллективом Трамвайно-троллейбусного управления были проведены дополнительные инструктажи, розданы памятки, рассказал начальник службы эксплуатации ТТУ Андрей Захаров. Напоминания о необходимости использования средств индивидуальной защиты размещены и в салонах электротранспорта, кроме того, транслируются аудиоролики с рекомендациями.

Соблюдение масочного режима в общественных местах, в том числе, в пассажирском транспорте, заведениях общепита, гостиницах и т. п., является обязательным условием как для работников, так и для посетителей или пассажиров.

Для того чтобы инициировать проверку или сообщить о нарушениях эпидрежима, необходимо оставить сообщение на сайте Управления Роспотребнадзора по Томской области в разделе «Для граждан». Сообщение должно сопровождаться фотографией нарушения.