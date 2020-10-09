Сегодня вечером ФК «Томь» на своем поле примет команду «Акрон»

Матч "Томь" - "Акрон" состоится 9 октября в 18.30 на стадионе "Труд". Фото: Из открытых источников

Команда "Томь" сыграет против ФК "Акрон" в рамках 14 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020 – 21 годов. Игра состоится 9 октября, сообщила пресс-служба томского футбольного клуба.

В составе судейской бригады - Иван Сиденков (Санкт-Петербург) - Алексей Линкин (Воронеж), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор - Виктор Кулагин (Москва); делегат - Руслан Киселев (Томск).

В ФК «Томь» уточнили, что на данный момент наша команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы, "Акрон" - на 16 месте.

Добавим, что матч пройдет на стадионе "Труд", начало в 18.30