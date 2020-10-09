Спортивная акробатика: три томички вошли в десятку сильнейших на чемпионате России

Наши спортсменки заняли 8 место на чемпионате России по спортивной акробатике, войдя в десятку сильнейших. Новых побед! Фото пресс-службы городской администрации.

С 1 по 7 октября в подмосковном Покровском прошел чемпионат России по спортивной акробатике. Более двухсот сильнейших акробатов из разных регионов России боролись за медали в командных состязаниях, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

- Воспитанница томской ДЮСШ №3 Диана Латченко стала бронзовым призером турнира в составе женской тройки из города Краснодара, где на данный момент по договору между регионами она тренируется. В Томске Диана занималась под руководством тренеров-преподавателей Светланы Митаенко и Натальи Былиной, - добавили в администрации.

Кроме того, томскую спортшколу №3 представляла женская тройка в составе Миланы Галеевой, Любови Нагиной и Дарьяны Рыбалкиной. Девушки вошли в десятку сильнейших составов в финальных упражнениях, заняв 8 место и выполнив норматив мастеров спорта России. Занимаются спортсменки под руководством тренеров-преподавателей Павла Шолохова, Ирины Нагиной и Марины Ярковой.