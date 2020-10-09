Дом сгорел, люди живы: под Томском спасатели вынесли из огня 3 человек, пострадавших при пожаре

Пожар в Зональной станции удалось ликвидировать за 43 минуты, но дом выгорел полностью. Фото: Из открытых источников

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар произошел в частном жилом доме в пос. Зональная станция Томского района вечером в четверг. Сообщение о возгорании частного бревенчатого дома на ул. Строительной поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 20.01.

- На момент прибытия первого подразделения дом горел внутри, однако существовала угроза распространения огня на ближайший жилой дом. Со слов соседей, в квартире могли находиться люди, — уточнили в ведомстве. - На полу веранды были найдены двое мужчин. Также был спасен хозяин дома: 55-летний мужчина получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали в ОКБ.

Спасатели добавили, что возгорание ликвидировали в 20.44 на площади 30 кв. м, жилье выгорело полностью. К тушению огня привлекались девять человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.