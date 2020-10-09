От гриппа в Томской области поставили прививки 200 тыс. человек

В Томской области против гриппа поставили прививку уже 200 тысяч человек. Фото: Из открытых источников

В течение сентября прививку от гриппа поставили 200 тыс. человек, включая 151,5 тысячи взрослых и 48,5 тысячи детей, сообщила пресс-служба администрации региона.

Специалисты уточняют, что для иммунизации населения в регион поступило 289 тыс. доз вакцины. В ближайшие дни ожидается поставка второй партии.

- Вакцинация снижает риск заболевания гриппом и ОРВИ, наложения нескольких инфекций, включая коронавирус, а также минимизирует тяжелые течения заболеваний, -подчеркнула начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Она пояснила, что жители Томской области могут бесплатно поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту прикрепления.