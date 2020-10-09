В томской гимназии № 24 у 9 учителей выявлен коронавирус

На карантине в Томской области - 0,2% школ. Это не повод для массового перевода обучающихся на дистант, считают власти региона. Фото: Из открытых источников

Выявлен новый очаг заболевания коронавирусной инфекцией в общеобразовательных учебных заведениях – на этот раз в гимназии № 24 Томска, сообщили в региональном оперштабе.

- Информация о заболевании девяти учителей гимназии №24 подтверждена. Ученики, установленные Роспотребнадзором как контактировавшие с ними, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Томской области отправлены на самоизоляцию. Ведется эпидемиологическое расследование, – прокомментировали ситуацию в оперштабе. – В учреждении проведена текущая и заключительная дезинфекция помещений, в которых проводили занятия заболевшие педагоги, и мест общего пользования.

Уточним, что руководством школы по согласованию с департаментом образования администрации Томска и региональным оперативным штабом принято решение о переводе на дистанционное образование всех пятых классов школы и по одному классу в седьмой, десятой и одиннадцатой параллели. Всего на карантин отправлено 6 классов.

Как сообщалось ранее, возобновление очных занятий в школах с 1 сентября не привело к массовой заболеваемости коронавирусом в Томской области. В течение сентября диагноз COVID-19 был поставлен 115 учащимся. На начало октября карантин действовал в 0,2% классов школ региона.