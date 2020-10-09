Погода в Томске 9 октября 2020: дождь, снег, ветер

За окном сейчас идет мокрый снег, поэтому, если вам нужно выходить из дома, взять с собой зонтик можно вполне. Фото pixabay.com

По имеющейся информации, недолгое потепление придет в регион на следующей неделе. Сегодня днем, по сведениям синоптиков, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем от +1 до +3 и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. На дорогах утром местами гололедица.

- По области будет также облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, возможны гололедные явления, - сообщили синоптики. - Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -1, +4.