Рыночная стоимость «квадрата» жилья в Томской области в IV квартале вырастет на 4%

По средней стоимости оплачивается приобретение жилья за счет федерального бюджета. Фото: из открытых источников

В IV квартале 2020 года рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения увеличится в большинстве регионов РФ. Соответствующий приказ Минстроя опубликован на портале правовой информации.

Так, в Томской области стоимость жилого «квадрата» вырастет на 4% и составит 46 437 рубля. По Сибирскому федеральному округу на 4,6% подорожает квадратный метр в Хакасии (37 697 руб.), Алтайском крае (40 087 руб.), Красноярском крае (46 851 руб.) и Кемеровской области (39 562 руб.).

Кстати, в Москве средняя стоимость 1 кв. метра жилья вырастет также на 4,6%, однако здесь эта сумма составит 115 151 руб. В Санкт-Петербурге планируется увеличение на 3,8% – до 85 539 руб.

Регионами с наиболее высокой стоимостью квадратного метра в IV квартале будут являться Москва, Приморский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Якутия. Дешевле всего оценивается «квадрат» жилья в Кабардино-Балкарии, Брянской области, Дагестане и Ингушетии, Ставропольском крае.

Поясним, что нормы средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья применяются для расчета размеров социальных выплат гражданам, предоставляемым им на приобретение либо строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Приказ Минстроя вступит в силу 19 октября 2020 года.