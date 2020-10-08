15 медицинских учреждений Томска и Томского района получили в пользование еще 30 автомобилей для работы

Врачам в Томской области переданы в пользование еще 30 автомобилей Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 октября, медики 15 медицинских учреждений Томска и Томского района отправились по вызовам на дом на легковых автомобилях, арендованных у таксопарков, сообщает портал администрации региона.

Решение выделить поликлиникам дополнительный транспорт для поездок терапевтам, работающим по вызовам на дом к пациентам с респираторными заболеваниями, принял томский губернатор Сергей Жвачкин. Сегодня в первые рейсы выехали 30 машин.

– Количество вызовов врачей на дом пока не снижается, нагрузка на терапевта составляет по 30-40 адресов, служебного транспорта не хватает, поэтому привлеченные автомобили помогут врачам быстрей прибывать на вызов, а томичам – сократить время ожидания, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.