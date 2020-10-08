Блины на полмиллиона: томская компания заплатит крупный штраф за взятку начальнику вокзала

Руководство железнодорожной станции наживалось за счет незаконного электроснабжения. Фото: из открытых источников

Компания «Сибирские блины» заплатит 500 тыс. рублей штрафа за коррупционное правонарушение, сообщает пресс-служба Томской транспортной прокуратуры. В кругленькую сумму обойдется ее руководству дача взятки должностным лицам.

Напомним, что летом 2019 года сотрудники ФСБ задержали начальника железнодорожной станции Томск-I и его заместителя. По версии следствия, они получали деньги от владельцев торговых точек на вокзале и рядом с ним за незаконное использование электроэнергии, принадлежащей ОАО «РЖД». Сообщалось, что общая сумма взяток составила 330 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело, на тот момент обвиняемые находились в СИЗО.

– Установлено, что представители ООО «Сибирские блины», действуя в интересах своей организации, передали начальнику железнодорожного вокзала Томск-I и мастеру участка производства денежное вознаграждение за неофициальное обеспечение торгового павильона электроснабжением, – говорится в сообщении.

В отношении компании «Сибирские блины» прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья судебного участка № 2 Кировского судебного района Томска признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.