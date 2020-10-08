Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

Количество умерших от COVID-19 в Томской области все время увеличивается Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 октября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 90 человек.

– Зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – у обоих был сахарный диабет, один также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемией головного мозга. У заболевших была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 8 323 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 660.