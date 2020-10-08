Коронавирус в Томске: + 110 новых случаев заражения

Количество зараженных "короной" в Томской области не уменьшается Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 октября, в Томской области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8 323 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 11 493 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 191 пациент скончался, 7 054 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 260 112 человек, 22 056 скончались, 1 002 329 выздоровели.