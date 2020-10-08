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Смелый школьник из Томского района награжден медалью «За отвагу на пожаре»

Президент РФ подписал соответствующий указ
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Президент РФ наградил медалью смелого школьника из Томской области

Президент РФ наградил медалью смелого школьника из Томской области

Фото: из открытых источников

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ученика Итатской школы Томского района Николая Фролова медалью «За отвагу на пожаре», сообщает портал администрации региона.

В декабре 2018 года из-за взрыва газового баллона загорелся дом многодетной семьи Фроловых. Пожар случился ночью, вся семья – родители и трое детей – сильно пострадали. 11-летний старший сын Николай заслонил от огня среднего брата и получил сильнейшие ожоги более чем 75% тела.

В начале января семья Фроловых была доставлена специализированным бортом в Приволжский исследовательский медицинский центр Минздрава России (на оплату медицинской эвакуации томский губернатор Сергей Жвачкин выделил 3,5 млн рублей).

Долгое время Коля вместе с семьей проходил лечение в ожоговом центре Нижнего Новгорода, а затем в Томске.

В декабре 2019-го губернатор Сергей Жвачкин вручил семье Фроловых ключи от трехкомнатной квартиры в селе Томском, Николаю – почетную грамоту администрации Томской области и именные часы, а также направил ходатайство о награждении мальчика государственной наградой.

Николай продолжает восстанавливаться, пока он находится на домашнем обучении.